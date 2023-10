Vjs Velletri, Stampiglia: "Obiettivo salvezza, giocheremo ogni partita come una finale"

Prima vittoria e primi punti in campionato per il Vjs Velletri che nella terza giornata del Girone B ha battuto per due a uno il Setteville Case Rosse al Cardinal dell’Acqua. Protagonista del match il bomber che non ti aspetti Roberto Stampiglia, difensore centrale classe 2000, autore della doppietta che ha deciso l’incontro. Stampiglia è stato scelto da RomaToday come miglior giocatore del turno per il Girone B e queste sono le sue parole in esclusiva.

“È stata sicuramente una partita molto combattuta” – esordisce Stampiglia prlando dell'incontro – “Noi l’abbiamo giocata con molta attenzione sia dal punto di vista del campo in quanto essendo abituati sul sintetico dovevamo prestare attenzione alle eventuali irregolarità del terreno di gioco, sia dal punto di vista mentale perché eravamo pronti a tornare a casa con i punti per smuovere la classifica ed è impossibile negare che ci siamo riusciti portando a casa il massimo”. I gol, firmati da Stampiglia, sono arrivati sugli sviluppi di due calci piazzati ma come ci spiega il difensore non è stata una casualità: “Da quando gioco a calcio mi è sempre piaciuto attaccare il secondo palo e i due goal sono arrivati proprio in quella zona. Nel primo mi sono fatto trovare pronto dopo una parata del portiere, invece sul secondo ho sfruttata una spizzata di testa di un compagno su un cross da punizione laterale". La gioia per la doppietta è stata festeggiata con tutto lo spogliatoio: “I compagni si sono tutti congratulati con me e questo mi rende veramente felice, è un gruppo nuovo, non conoscevo praticamente nessuno quindi questi momenti credo siano essenziali per rafforzare il nostro legame di squadra”.

Proprio il gruppo e il far bene per la squadra è fra gli obiettivi personali di Stampiglia: "Del calcio ho sempre amato la competività, la passione e il gruppo per questo la mia più grande soddisfazione sarebbe di diventare un punto di riferimento per la mia squadra, migliorando partita dopo partita, non solo come giocatore ma come amico". A livello di team l''obiettivo è la salvezza: “Puntiamo a salvarci ma noi giochiamo ogni partita per vincerla e sicuramente cercheremo di toglierci più soddisfazioni possibili”.

Nel prossimo turno il Vjs Velletri sfiderà ospiterà in casa l’Atletico Lodigiani, altra squadra a quota tre punti: “L’Atletico Lodigiani è una buona squadra. Dopo la vittoria di domenica li affronteremo con più sicurezza nelle nostre capacità. Non sarà semplice però possiamo farcela, non dobbiamo avere paura di nessuno e giocare ogni partita come fosse una finale. In più mi aspetto uno scenario unico visto che i nostri tifosi ci seguono anche in trasferta e sono sempre lì a sostenerci

Infine Stampiglia, tifoso romanista ci svela suo idolo calcistico: “Da tifoso della Roma il mio idolo è senza dubbio Francesco Totti ma come difensore mi è sempre piaciuto Sergio Ramos. Difende in maniera impeccabile, per non parlare del suo carisma, la sua tecnica e la cattiveria agonistica che lo hanno portato a diventare il grande campione che è oggi”.