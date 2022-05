Vivace Grottaferrata-Virtus Roma 1-0: decide Acciari

In casa la Vivace Grottaferrata supera nella 27esima giornata del Girone D la Virtus Roma per uno a zero. Segna Acciari ma il migliore in campo è l'estremo difensore Fresilli.

La partita

Primo tempo senza grandi emozioni con a Vivace che inizia meglio, ma sono gli ospiti al 17esimo a essere pericolosi con Bartolomeo, fermato da un provvidenziale salvataggio di Mazzon. Il primo tiro in porta dei padroni di casa arriva al 26esimo, con Rossini e Fresilli che blocca a terra. L’unica conclusione dei padroni di casa è di Parroni al 31′, con palla largamente oltre la traversa. Nella ripresa reazione Vivace che sciupa due azioni nell’area avversaria tra con Luciani prima e Pansera poi. La Virtus va vicina al vantaggio un minuto più tardi con Bartolomeo, che però si fa ipnotizzare da Fresilli in uscita. Gli ospiti insistono e tra il 74esmo e 76esimo De Nigris si presenta due volte a tu per tu con Fresilli, ma senza riuscire a superarlo. La Vivace trova il gol vittoria all'85esimo: Parroni serve Acciari, che entra in area sul lato destro e lascia partire un tiro incrociato imparabile per Amendola.

La classifica

La Vivace Grottaferrata sale a quota 40 punti, Virtus ferma a 29.