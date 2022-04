Vivace Grottaferrata-Valmontone 1-0: Parroni blocca i giallorossi

Con il risultato di uno a zero la Vivace Grottaferrata vince in casa contro il Valmontone, formazione accreditata alla vittoria finale del Girone D del campionato Promozione.

La partita

Il primo tempo è molto equilibrato con la prima grande occasione che arriva al 28esimo ed è della Vivace Grottaferrata. Luciani si presenta solo davanti a Rovitelli ma mette la palla clamorosamente fuori. Nella ripresa aumentano i ritmi: al 52esimo la Vivace protesta per una spinta da tergo su Pansera in area di rigore. Per l'arbitro è tutto regolare. Al minuto 69 il gol che decide la partita: azione manovrata dei padroni di casa con respinta corta della difesa e Parroni che d’istinto calcia al volo tre metri fuori area trovando una traiettoria che non lascia scampo a Rovitelli. Il Valmontone si scuote dopo la rete subita, con i giallorossi che reclamano un rigore per una trattenuta in area su Ciampi. Anche stavolta per l'arbitro non c'è nulla. All'80esimo Martena ha la possibilità di chiudere la partita ma il suo tiro, dopo un triangolo con Parroni termina largo. Al 93esimo ci prova Colaiori dai 25 metri, ma il tiro dell'attaccante del Valmontone non trova lo specchio della porta difesa da Fresilli.

La classifica

Brusca freanta del Valmontone che si ferma a 43 punti e perde contatto con le posizioni di vertice. Vivace che sale a quota 30 punti.