Tris della Vivace Grottaferrata al Torre Angela

Squadra in casa

Squadra in casa Torre Angela

La Vivace Grottaferrata vince per tre a uno in casa del Torre Angela.

La partita

Dopo un inizio difficile, la Vivace Grottaferrata si prende la vittoria con una prova di forza sul campo del Torre Angela. A trascinare gli ospiti alla vittoria ci pensa l'attaccante Luca Acciari. Mentre è il suo partner d'attacco, Simone Tiberi a mettere il risultato in cassaforte col terzo gol della Vivace Grottaferrata.

La classifica

Questo tre a uno è la prima vittoria in campionato della Vivace Grottaferrata che sale a quota cinque punti in classifica. Il Torre Angela resta fermo a zero punti sul fondo della classifica.