Vivace Grottaferrata in Prima Categoria. Le parole di mister Giovarruscio

La Vivace Grottaferrata è stata sconfitta in casa dalla Vis Subiaco (0-3) nel play out del Girone D. Con questa sconfitta Coletta e compagni retrocedono in Prima Categoria.

Le parole di Giovarruscio

L'alleantore della Vivace Grottaferrata mister Giovarruscio ai microfoni del club ha spiegato così la sconfitta: "Crei occasioni ma la bravura del portiere avversario e nostre imprecisioni non ci hanno permesso di andare in vantaggio. È bastato un errore per complicare tutto".

In seconda battuta il mister cerca di trovare delle motivazione alla retrocessione: "Abbiamo fatto un ottimo girone d’andata, ma in quello di ritorno abbiamo vissuto troppe situazioni simili a oggi, in cui niente è andato a nostro favore. Forse abbiamo pagato lo scotto di essere così giovani. Abbiamo sicuramente pagato in maniera pesante le assenze dei nostri giocatori più esperti, dal portiere Peri, al capitano Monaco fino al centravanti D’Ambrosi",