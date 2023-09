Vivace Grottaferrata-Tor Lupara 2-1, Giovarruscio: "Abbiamo sfruttato le occasioni"

Buona la prima per la Vivace Grottaferrata. La formazione di mister Giovarruscio ha vinto in rimonta nella prima giornata del Girone B battendo in casa per due a uno il Tor Lupara.

La formazione di casa dopo aver chiuso il primo tempo in svantaggio. Al 63esimo parte la rimonta della Vivace che accorcia le distanze con Joshua e ribalta il risultato al 77esimo con il rigore realizzato da Luciani.

Questo il commento post gara di mister Giovarruscio: “Potevamo essere avanti di due reti o tre nel primo tempo e invece abbiamo subito un contropiede per un nostro errore. Loro sono una squadra rognosa e dovevamo stare sempre sul pezzo. Non abbiamo giocato altrettanto bene nella ripresa, ma abbiamo sfruttato le occasioni avute e portato a casa i tre punti, anche perché non abbiamo più concesso nulla agli avversari”.