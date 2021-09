Goleada della Vivace Grottaferrata in Coppa Italia

La Vivace Grottaferrata vince 5 a 1 in trasferta con una goleada contro il BiTiCalcio il primo turno di Coppa Italia.

Sconfitta pesante

Con un lungo post su Facebook i padroni di casa hanno commentato la sconfitta: "Pesante e meritata sconfitta della Prima Squadra che perde 1 a 5 nella partita di Coppa Italia contro la Vivace Grottaferrata abile e cinica nello sfruttare tutte le occasioni che gli sono capitate specialmente in contropiede. Complimenti agli avversari. Una prestazione negativa in tutti i reparti quella di oggi con la squadra che non è riuscita a mettere in campo quanto di buono aveva dimostrato nelle gare di preparazione al campionato , giocate anche con squadre di categoria superiore.Testa bassa, lavoro e recupero dei giocatori infortunati per presentarci pronti per l'inizio del campionato , facendo tesoro degli errori commessi oggi".

Il calendario

L'opportunità di riscatto per il BiTi arriverà il 3 ottobre in campionato, in casa contro il Valmontone. Il Grottaferrata giocherà in trasferta contro la Vis Subiaco.