Vittorio Boiocchi, la curva nord della Lazio ricorda il capo ultras dell'Inter ucciso

La Curva Nord della Lazio si stringe ai tifosi dell'Inter. L'eterno gemellaggio fra laziali e interisti ha vissuto un'altra pagina della sua storia. I biancocelesti infatti si sono uniti al cordoglio dei nerazzurri per la scomparsa di Vittorio Boiocchi, storico capo ultras interista ucciso a Milano. Per far sentire la loro vicinanza il tifo laziale ha preparato uno striscione e ha rispettato 15 minuti di silenzio durante Lazio-Salernitana.

La Curva Nord e lo striscione

Le curve di Lazio e Inter sono unite da un fraterno gemellaggio e i biancocelesti hanno mostrato la loro vicinanza ai nerazzurri. Il motivo è la morte di un capo ultras dell'Inter, Vittorio Boiocchi ucciso in un agguato a Milano. La morte dello storico ultras nerazzurro è stata ricordata dai laziali con uno striscione fuori dallo stadio che recitava: "Stretti ai nostri fratelli della CN69, salutiamo un amico vero...ciao Vittorio". Un gesto che ripaga quello fatto dai nerazzurri in occasione della scomparsa di Diabolik.

Curva Nord in silenzio

La vicinanza del caldo tifo laziale ai nerazzurri si è vista anche durante la partita. Infatti la Curva Nord, sold out, è rimasta in silenzio per i primi quindici minuti di Lazio-Salernitana. Un'atmosfera surreale, un silenzio assordante con l'Olimpico mutato per il primo quarto d'ora di partita. Al termine dei 15 minuti la Curva Nord ha iniziato ad incitare la squadra fino al 90esimo.

Curva Nord contro Manganiello

La Curva Nord, che prima della partita così come nel pre Lazio-Udinese ha avviato la raccolta fondi per la coreografia del Derby, ha sostenuto la squadra di Sarri che non è riuscita a reagire tecnicamente come ammesso dal tecnico ai gol subiti dai campani. I tifosi laziali sono stati voce di tutto l'ambiente biancoceleste poi nell'episodio più eclatante di tutta la partita: il giallo a Milinkovic-Savic che costringerà il serbo a saltare il derby contro la Roma di domenica prossima. Fischi assordanti e cori poco gloriosi per il fischietto di Pinerolo protagonista di una pessima prestazione. Una rabbia simbolo di tutto l'ambiente laziale che per la stracittadina non avrà a disposizione il suo giocatore migliore.