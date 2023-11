Us Acli Roma: vittoria delle parrocchie al Trionfale nel XIII torneo di calcio a 5 San Giovanni Paolo II

È giunta al termine la XIII edizione del Torneo Interparrocchiale di Calcio a 5 “San Giovanni Paolo II”, promosso dall’Unione Sportiva delle ACLI di Roma. Nella finale, disputata ieri sera presso la parrocchia S. Giovanna Antida, a trionfare è stata la squadra Le Parrocchie al Trionfale, che avuto la meglio sui padroni di casa del S. Giovanna Antida per 7-5 ai calci di rigore, dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi con il risultato di 4-4. Il torneo, che ha visto la partecipazione di 10 squadre di altrettante parrocchie sparse su tutto il territorio della Capitale, è stato realizzato in collaborazione con le ACLI di Roma e provincia e con il patrocinio della Regione Lazio, del Comitato Regionale Lazio del CONI, dell’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda del Comune di Roma e dell’Ufficio per la Pastorale del Tempo Libero, del Turismo e dello Sport del Vicariato di Roma. Nel corso della serata è stato anche assegnato il Premio FairPlay, andato alla parrocchia di S. Giovanna Antida per la correttezza dimostrata nel corso delle partite. Il torneo PlayOut, invece, è stato vinto dalla parrocchia Nostra Signora di Lourdes. “Con grande orgoglio – dichiara Luca Serangeli, presidente US ACLI Roma – portiamo a compimento un’altra edizione di questo torneo, ormai tradizionale nella nostra città. Tantissimi atleti, di tutte le età, si sono affrontati fino a questa sfida finale, ma sempre in maniera leale, dando il meglio di sé stessi e tenendo ben in mente i veri valori dello sport, di condivisione e integrazione, che vogliamo promuovere ogni giorno con le nostre attività”. “Tra i tanti appuntamenti – spiega Lidia Borzì, presidente delle ACLI di Roma e provincia – promossi ogni anno dal Sistema ACLI Roma, questo torneo dedicato a San Giovanni Paolo II occupa senza dubbio un posto speciale, perché permette a tante persone, in nome dello sport, di incontrarsi, di conoscersi, di andare oltre quelle che possono essere le apparenti differenze e di costruire quindi quei legami di cui la nostra società oggi ha grande bisogno”. “Abbiamo assistito ieri – commenta Massimiliano Campagna, responsabile settore calcio US ACLI Roma – a una bellissima partita, giocata benissimo da entrambe le squadre che si sono dimostrate anche molto corrette. Un sentito ringraziamento a quanti lavorano con grande impegno durante tutto l’anno per rendere possibile la realizzazione di questo torneo”.