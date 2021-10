Fiano Romano corsaro ad Amatrice

In casa dell'Amatrice vince per due a uno il Fiano Romano.

La partita

Dopo un primo tempo inchiodato sullo zero a zero la partita fra Amatrice e Fiano Romano si sblocca nella ripresa. Al 49esimo infatti il Fiano va in vantaggio con Spalloni e poco dopo, al 61esimo Serratore raddoppia. All'84esimo l'Amatrice accorcia le distanze con Cano Juan Martin ma troppo tardi e il risultato non cambia.

La classifica

Questa vittoria proietta il Fiano Romano al quarto posto della classifica del Girone B a quota sette punti, superando proprio l'Amatrice che si ferma a sei punti.