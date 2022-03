Vitesse-Roma: dove vedere la partita di Conference League in tv e in streaming

Giovedì 10 marzo, la Roma scenderà in campo in trasferta al Gelredome di Arhnem contro il Vitesse per l'andata degli ottavi di finale di Conference League, la terza competizione europea Uefa per club alla sua prima edizione. Per la partita in Olanda Mou cambierà di poco il suo undici titolare.

Vitesse-Roma, le ultime di formazione

Pochi cambi per Mou in vista della trasferta olandese. La difesa sarà quella vista nelle ultime uscite con Rui Patricio in porta dietro alla linea a tre composta da Mancini, Smalling e Kumbulla squalificato in campionato. Sulle corsie esterne ci saranno Karsdorp (insidiato da Maitland-Niles ma l'inglese parte sfavorito) e Vina che si gioca un posto con El Shaarawy visto che Zalewski è in dubbio (va verso il forfait) per un problema alla caviglia accusato contro l'Atalanta. In mediana agiranno Cristante e uno fra Sergio Oliveira e Veretout, col portoghese favorito. Sulla trequarti ci saranno Mkhitaryan (anche lui squalificato contro l'Udinese) e Pellegrini. Turno di riposo per Zaniolo, non per Abraham che guiderà l'attacco romanista.

Gli olandesi scenderanno in campo col 3-5-2. In porta agirà Houwen mentre l'attacco sarà affidato al duo Grbic e Openda. Dasa e Witterk saranno gli esterni di Letsch.

Vitesse-Roma, le probabili formazioni

Vitese (3-5-2): Houwen; Oroz, Bazoer, Rasmussen; Dasa, Bero, Tronstad, Domgjoni, Wittek; Grbic, Openda. All.: Letsch.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Oliveira, Vina; Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All.: Mourinho.

Vitesse-Roma, dove vedere la partita

La partita di Conference League fra Vitesse e Roma sarà trasmessa da Dazn e da Sky. Per gli abbonati Dazn sarà necessario collegarsi tramite apposita app o su smart tv oppure collegare il proprio televisore al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation o Xbox o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. In alternativa sempre tramite app o sito Dazn la partita si potrà vedere su dispositivi mobili come tablet, pc o smartphone.

Per i clienti Sky la sfida europea della Roma sarà visibile in diretta sui canali Sky Sport e Sky Sport Uno. Valida anche la visione tramite SkyGo il servizio streaming di Sky su dispositivi mobili. Infine sarà possibile vedere la partita su NOW, il servizio streaming on demand di Sky, accessibile con l’acquisto del pacchetto 'Sport'.