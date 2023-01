Vis Casilina (Scuola calcio), Giulia Gagliarducci: “I Piccoli Amici? Evoluzione pazzesca”

Roma – E’ entrata a far parte dello staff della Scuola calcio della Vis Casilina da ottobre scorso, ma si è subito fatta apprezzare per competenze e modo di porsi coi piccoli calciatori e con tutto l’ambiente. Giulia Gagliarducci, laureata in Scienze motorie e specializzata in Scienze e tecnica dello sport, è la “quota rosa” del club capitolino e ha affiancato Gianvito Marchetti alla guida dei Piccoli Amici 2016-17, ovvero la base calcistica della società del presidente Enrico Gagliarducci (di cui è solo omonima). “Questi bambini vengono da due anni di periodo Covid e hanno molti schemi motori di base ancora da sviluppare. Ma c’è stata già un’evoluzione pazzesca rispetto all’inizio della stagione, i bambini imparano giocando e facendo alcuni piccoli esercizi di motoria. Con Gianvito, inoltre, c’è piena sintonia e vedute similari, esattamente come col responsabile della Scuola calcio Mirko Rovere con cui abbiamo lavorato insieme presso la scuola “Amaldi” di Tor Bella Monaca l’anno scorso e che mi ha voluto fare entrare all’interno dello staff: mi è piaciuto subito il suo modo di improntare la Scuola calcio in modo più ludico e polisportivo piuttosto che prettamente specialistico”. Per lei si tratta della prima esperienza in assoluto all’interno di una società di calcio: “Da tanti anni faccio l’istruttrice e la preparatrice atletica, ma ho ricoperto questi ruoli nel basket, nell’atletica e nella pallavolo. Ma ho giocato anche a calcio da ragazza e credo che i concetti di lavoro sono simili per molte discipline sportive, fatte le dovute differenze”. L’impatto col presidente Gagliarducci è stato sicuramente positivo: “Siamo due persone estremamente dirette, ci siamo subito chiariti sugli obiettivi e sui programmi da portare avanti. Ci tiene tantissimo ai bambini che sono il cuore pulsante di ogni società”.