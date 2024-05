Vis Casilina calcio: Under 17 regionale allo spareggio-salvezza

Roma – Ci sarà una “coda” di stagione per l’Under 17 regionale della Vis Casilina. I ragazzi di mister Massimo Attili dovranno disputare lo spareggio per salvare la categoria. Il verdetto è arrivato dopo l’ultimo turno giocato nello scorso fine settimana, in cui i giovani capitolini hanno ceduto in casa contro la Roma City per 3-0. “Abbiamo disputato un bel primo tempo costruendo almeno tre opportunità nitide per andare in vantaggio, senza riuscirci – spiega Attili – Poi prima dell’intervallo la Roma City è passata in vantaggio e quel gol ha cambiato la partita. Nella ripresa il risultato è rimasto in bilico fino a metà frazione quando è arrivato il gol del raddoppio degli avversari che si sono comunque dimostrati una squadra di ottimo livello come dice la classifica”. Come detto, l’Under 17 regionale della Vis Casilina dovrà giocare lo spareggio per mantenere la categoria e l’avversario sarà proprio quella Borghesiana che fino all’anno scorso è stata allenata dallo stesso Attili: “Ho lasciato un po’ di amici lì, anche se il gruppo è molto cambiato rispetto a quello che allenavo io e con cui siamo arrivati al secondo posto della categoria provinciale, guadagnando poi il ripescaggio in estate. Qualche settimana fa li abbiamo battuti per 4-1, ma pensare a quel risultato sarebbe l’errore più grande che potremmo fare. La Borghesiana ha un buon gruppo e alcuni giocatori validi e in una partita secca può davvero succedere di tutto”. La sfida si giocherà domenica alle ore 10,30 sul campo neutro di Colonna: “E’ un po’ stretto come dimensioni, ma il manto è nuovo ed è molto bello. Conteranno la concentrazione e la voglia di fare, chi sbaglia di meno vince. Di calcoli non se ne possono fare, bisogna fare al meglio quello che sappiamo: snaturarsi per una partita non ha senso”. Intanto il gruppo di Attili ha vinto la Coppa Disciplina: “Un successo che fa piacere alla società e al sottoscritto e che non è affatto usuale per una squadra che gioca per la salvezza”.