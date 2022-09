Vis Casilina calcio: il piacevole rientro di Ricci

Roma – E’ uno dei volti nuovi dello staff tecnico della Vis Casilina per la stagione 2022-23. Ma in realtà è uno che conosce benissimo l’ambiente, avendo già allenato al “De Fonseca” e essendoci cresciuto dal punto di vista sportivo. Manuel Ricci guiderà l’Under 15 provinciale del club del presidente Enrico Gagliarducci e ha cominciato la stagione con tanto entusiasmo: “Torno al “De Fonseca” dopo tre anni ed era veramente ciò che volevo perché per me questa è davvero una seconda casa. Il direttore sportivo Tonino Rovere, una persona davvero fantastica, mi aveva accennato a questa possibilità già l’anno scorso, ma io ero diventato papà da poco e non me la sono sentita. Quest’anno, però, la priorità è sempre stata la Vis Casilina, anche conoscendo l’umiltà, la serietà e la passione del presidente Gagliarducci”. Visto che nella passata stagione era rimasto ai box, Ricci ha potuto iniziare a lavorare sul suo nuovo gruppo in anticipo: “La società non aveva la categoria dei 2008 e quindi abbiamo cominciato a muoverci coi primi raduni nel mese di giugno. Partendo da zero, siamo riusciti a mettere in piedi un gruppo da 24 elementi e anzi qualche ragazzo abbiamo dovuto anche lasciarlo perché altrimenti lavorare sarebbe stato complicato. Ma non c’è solo quantità, visto che sono arrivati pure un paio di elementi che l’anno scorso hanno militato nella categoria d’Elite e altri nel regionale. E’ un gruppo di ragazzi molto educato e disponibile, ci sono delle buone qualità e sono convinto che si possa lottare per la parte alta della classifica, poi vedremo cosa accadrà”. La stagione è iniziata col ritiro abruzzese di Lago di Bomba: “Un’esperienza che avevo già fatto qui a Casilina e che sicuramente è stata molto importante per accelerare il processo di crescita e di amalgama dei nostri ragazzi”. Per il gruppo capitolino sono già iniziate le amichevoli: “Nel primo tempo abbiamo battuto 3-1 lo Sporting Center, gara da cui abbiamo tratto delle utili indicazioni. Sabato ne avremo un’altra col Casal Palocco in casa, ma già siamo più avanti di ciò che pensavo”.