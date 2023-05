Vis Casilina calcio, Pasquini: “Col Torrenova è importante, ma non decisiva”

Roma – Sta per vivere una domenica speciale la Seconda categoria della Vis Casilina. I ragazzi di mister Stefano Pasquini affronteranno il big match sul campo del Torrenova capoclasse: le due squadre stanno dando spettacolo nel girone F e sono divise appena da tre punti. A sei giornate dalla fine, però, non può definirsi ancora una partita decisiva, almeno secondo mister Pasquini: “Non credo lo sia, ma indubbiamente è una gara molto importante. Successivamente mancheranno altre cinque partite e dunque quindici punti a disposizione. Si giocherà di domenica pomeriggio e questo può rappresentare una piccola differenza rispetto alle nostre abitudini, ma noi andiamo sul campo del Torrenova con un solo risultato in testa, poi se dovesse uscire un pareggio non lo prenderemmo come un risultato negativo. Di fronte avremo una squadra molto fisica ed esperta, noi dovremo cercare di rimanere lucidi e concentrati dal primo all’ultimo minuto. Dal punto di vista fisico la squadra arriva bene a questo appuntamento, anche se ci mancherà qualche pedina. Ma purtroppo abbiamo fatto l’abitudine ad avere assenti nel corso di questa stagione, comunque chi giocherà darà il massimo”. Nello scorso fine settimana la squadra di Pasquini ha piegato con qualche sofferenza il Football United, squadra invischiata nelle zone di bassa classifica: “E’ stata una partita complicata anche perché, quando ne abbiamo avuto l’opportunità, non siamo riusciti a chiuderla. Nel primo tempo siamo andati avanti grazie ad un gol di Andrea Marcelli, poi in avvio di ripresa gli ospiti hanno realizzato il gol del pareggio. La nostra squadra, comunque, è rimasta tranquilla e ha continuato a creare occasioni colpendo anche un paio di legni prima di segnare il gol decisivo con Bornivelli a un quarto d’ora dalla fine circa. Il successo ci ha permesso di rimanere in scia al Torrenova e ora vogliamo dare il massimo nello scontro diretto di domenica” conclude l’allenatore.