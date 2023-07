Vis Casilina calcio, Gagliarducci saluta Pasquini: Papotto neo allenatore della prima squadra

Roma – La prima squadra della Vis Casilina volta pagina. Dopo due stagioni molto “redditizie” vissute assieme, le strade del club capitolino e di mister Stefano Pasquini si separano: “Desidero ringraziare di cuore il tecnico per la professionalità e la dedizione mostrata in queste due annate – dice il presidente Enrico Gagliarducci – Sotto la sua guida siamo riusciti a vincere il campionato di Terza categoria e nell’anno appena concluso siamo arrivati al primo posto assieme al Torrenova, rinunciando a fare lo spareggio per le motivazioni note a tutti. Siamo stati piazzati al terzo posto nelle graduatorie di ripescaggio per la Prima categoria del prossimo anno sportivo e quindi siamo ragionevolmente fiduciosi di poter festeggiare un altro salto in avanti. Detto questo, le strade con mister Pasquini si separano per una diversità di vedute, ma i rapporti rimangono cordiali, di stima e di profonda amicizia”. Il presidente comunica anche il nome del prossimo tecnico della prima squadra della Vis Casilina: “La panchina sarà affidata a Roberto Papotto, un allenatore che si è già fatto apprezzare nei primi due anni di vita del nostro club guidando nella passata stagione l’Under 19 provinciale. Un tecnico valido, esperto e sicuramente in grado di valorizzare i ragazzi che faranno parte dell’organico della nostra futura prima squadra”. Gagliarducci, nelle scorse settimane, aveva lanciato un “avviso ai naviganti” sottolineando che “i calciatori devono capire che non si può vivere di calcio quando si gioca nelle categorie dilettanti e quindi la Vis Casilina, in un discorso di “sostenibilità dei costi”, farà salire in prima squadra alcuni ragazzi del settore giovanile, visto il buon lavoro fatto in questi primi due anni”.