Vis Casilina calcio, Bornivelli: “Classifica inutile guardarla adesso”

Roma – Seconda vittoria consecutiva per la Vis Casilina. I ragazzi di mister Stefano Pasquini hanno regolato l’Accademia Real Tuscolano in campo esterno con un largo 3-0. “Una partita tenuta sempre sotto controllo – dice l’esterno offensivo classe 2000 Mattia Bornivelli, autore del gol che ha sbloccato il match – Abbiamo chiuso il primo tempo sul 2-0 con la mia rete e quella di Joshua, poi nel secondo tempo è arrivato il tris di Gespi. Si comincia a vedere una certa quadratura della squadra anche se ci manca ancora qualche giocatore importante”. La Vis Casilina è seconda dietro alla Borgata Gordiani capoclasse a punteggio pieno: “Ma in questo momento è inutile guardare la classifica, ha un valore relativo. C’è qualche rammarico per il pareggio rimediato nella prima partita di campionato dove abbiamo sciupato diverse occasioni da rete, ma dobbiamo guardare avanti. Non ci nascondiamo, comunque: abbiamo un gruppo in grado di vincere il girone e salire in Prima categoria”. Bornivelli è uno dei volti nuovi del club del presidente Enrico Gagliarducci: “Ero fermo da due anni per motivi di lavoro, poi qualche attuale compagno di squadra e lo stesso presidente mi hanno contattato per entrare a fare parte di questo gruppo. Ci è voluto poco per convincermi, qui ho trovato un bell’ambiente e mi sono inserito rapidamente: sono felice della scelta fatta”. Se il numero dei punti dopo tre giornate di campionato racconta poco, qualcosa di più dice il numero “zero” alla voce dei gol subiti dalla Vis Casilina: “Dietro a questo dato c’è l’impegno di tutta la squadra, dai difensori fino a tutti gli attaccanti. E’ il segnale di un forte spirito di gruppo, di una coesione importante che abbiamo già trovato”. Nel prossimo turno la formazione capitolina ospiterà il Liberi Nantes che finora ha collezionato due punti: “Leggendo la classifica sembra una squadra abbordabile, ma dobbiamo entrare in campo con la massima concentrazione perché altrimenti si rischia” conclude Bornivelli.