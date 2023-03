Vis Casilina calcio, Bisegna: “Obiettivo dev’essere entrare almeno tra le prime 3”

Roma – Un altro “scalpo di prestigio” per l’Under 15 provinciale della Vis Casilina. I ragazzi di mister Manuel Ricci si stanno trasformando in “ammazzagrandi”: dopo aver regalato la prima delusione stagionale al Pomezia capolista, i romani hanno battuto l’Indomita seconda della classe per 2-0 nel match dello scorso fine settimana. A commentare quest’altro bel successo è la seconda punta classe 2008 Tommaso Bisegna: “Abbiamo fatto davvero un’ottima partita, sfiorando il gol già nel primo tempo che è terminato a reti bianche. All’intervallo mister Manuel Ricci ci ha chiesto di essere più concentrati sotto porta e ci ha pronosticato che il gol sarebbe arrivato continuando a giocare in quel modo”. La rete dell’1-0 l’ha realizzata proprio Bisegna: “Mi trovavo in una posizione defilata, fuori dall’area di rigore: è partito un bel tiro che si è infilato sotto la traversa, poi ho servito l’assist del 2-0 a Tanasele”. Per l’attaccante quello all’Indomita è stato il decimo gol in campionato: “Sono contento, soprattutto se queste reti servono alla squadra. Obiettivo personale? Spero di riuscire ad arrivare almeno a 15 gol”. L’Under 15 provinciale della Vis Casilina si sta dimostrando un osso duro per le big del girone: “Ce la possiamo giocare con tutte le avversarie. Dispiace aver perso qualche punto per strada nel corso della stagione”. I ragazzi di mister Ricci sono al quarto posto, a dieci lunghezze dal Pomezia capolista e a quattro dall’Indomita secondo: “Possiamo scalare altre posizioni – dice Bisegna – L’obiettivo di squadra dev’essere quello di arrivare almeno tra le prime tre, ma in ogni caso dobbiamo credere fino alla fine che i giochi siano aperti”. Nel prossimo turno c’è il match sul campo della Borghesiana ultima della classe: “Tutte le partite sono pericolose se non vengono affrontate con l’atteggiamento giusto” dice Bisegna che è arrivato quest’anno alla Vis Casilina: “Giocavo nell’Under 14 Elite della Lodigiani, ma non avevo tanto spazio e così quando mi ha contattato mister Ricci ho deciso di venire in questo club e sono contento dell’ambiente che ho trovato”.