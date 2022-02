Vis Aurelia-Santa Maria delle Mole 1-2: vittoria in rimonta per Scardini e compagni

Il Santa Maria delle Mole vince in trasferta e in rimonta per due a uno in casa della Vis Aurelia, la partita valida per la diciassettesima giornata del Girone C.

La partita

La partita parte male per il Santa Maria delle Mole che va sotto per via di uno sfortunato gol. La rimonta degli ospiti porta la firma di Liotti che sigla l'uno a uno. Il gol della vittoria arriva nella ripresa ed è del capitano Liotti che in tuffo di testa segna e si fa perdonare del rigore sbagliato nel primo tempo.

La classifica

Con questa vittoria il Santa Maria delle Mole sale al quinto posto in classifica nel Girone C con 28 punti. Vis Aurelia ultimo con tre punti.