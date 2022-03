Vis Aurelia-Nettuno 1-2: Laghigna un gol che vale il primo posto

Il Nettuno vince per due a uno in trasferta contro la Vis Aurelia nella ventunesima giornata del Girone C. Successo pesante per la formazione di mister Panicci che torna prima in classifica.

La partita

Il Nettuno sblocca la partita contro la Vis Aurelia grazie a Piro, autore di una doppietta importante nel big match contro il Palocco qualche settimana fa. Dopo essere passata in vantaggio la squadra di Panicci trova il raddoppio col bomber Laghigna. Nella ripresa accorcia le distanze la Vis Aurelia con De Luca ma il Nettuno resiste e porta a casa i tre punti.

La classifica

Con questa vittoria il Nettuno torna in testa alla classifica con 50 punti. Vis Aurelia ultima con 6 punti.