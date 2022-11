La Vis Artena comunica che Cristian Calabrese non è più il direttore generale del club rossoverde. Decisione presa dalla società e in primis dal Presidente Giuseppe Spinelli sollevandolo dall’incarico. La società ringrazia Calabrese per i quattro anni e mezzo trascorsi insieme e per i traguardi raggiunti.

[ufficio stampa Vis Artena]