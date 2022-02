Vis Artena, ufficiale un acquisto dal Carpi

Continua il mercato della Vis Artena, che ufficializza l'acquisto di un colpo importante per la categoria. Il nome è quello di Francesco Ferrieri, centrocampista classe 1999 con esperienze in Serie C con le maglie di Cuneo e Carpi, squadra da cui è stato prelevato. Ferrieri ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da giocatore della Vis Artena al sito ufficiale del club. "Sin dalla prima chiamata del direttore sportivo Tommaso Maurizi mi sono sentito già a casa. Sto conoscendo il gruppo ed è davvero forte, come tutto lo staff. Sono contento di aver accettato questa sfida e mi auguro di poter contribuire a raggiungere un piazzamento ai prossimi play off".