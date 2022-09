Vis Artena, ufficiale l'arrivo di un nuovo portiere

Pier Paolo Salvati è un nuovo giocatore della Vis Artena. Dopo l’infortunio subìto da Patitucci nel corso dell’ultima gara di campionato, la società non si è fatta cogliere di sorpresa intervenendo subito sul mercato trovando l’accordo con il classe 2002. Per Salvati si tratta di un ritorno in maglia rossoverde avendola già indossata prima della militanza con l’Aprilia. Il giovane estremo difensore, cresciuto calcisticamente nel vivaio del Frosinone, si presenta così: “Sono molto contento di aver firmato nuovamente con la Vis Artena. Torno in una società seria, importante e che ogni anno punta a far bene. Ho conosciuto il mister e lo staff e mi hanno fatto un’ottima impressione. Personalmente spero di giocare più partite possibile e di fare il mio meglio per aiutare il gruppo. Ho trovato uno spogliatoio sano e tranquillo, siamo tutti bravi ragazzi. Ringrazio i patron Spinelli e Di Cori, i direttori Di Santo e Calabrese per questa opportunità. Per quanto riguarda gli obiettivi ce li faremo strada facendo, vedremo col tempo fin dove potremo arrivare”.