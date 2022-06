Vis Artena, ufficiale la separazione da mister Perrotti

"La Vis Artena comunica l’interruzione del rapporto professionale con il tecnico della prima squadra, Fabrizio Perrotti, al quale vanno i più sinceri ringraziamenti per l’ottimo lavoro svolto nelle ultime due stagioni, portandoci a disputare per la prima volta nella nostra storia una semifinale play off e raggiungendo quest'anno una salvezza mai in discussione. La società augura al mister le migliori fortune calcistiche e non, come è giusto che meriti."

[comunicato ufficiale Vis Artena]