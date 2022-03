Vis Artena, respinte le dimissioni di Calabrese

L'avventura di Cristian Calabrese alla Vis Artena continuerà. Il direttore generale del club di Serie D Girone G si era dimesso dopo la sconfitta con la Nuova Florida, ma con un comunicato la dirigenza della Vis Artena ha respinto le dimissioni del DG. "Cristian Calabrese non si muove! Il Consiglio Direttivo della Vis Artena, che si è riunito al completo ieri sera, ha rifiutato le dimissioni del direttore generale che dunque resta in carica dietro la scrivania rossoverde. Le dimissioni erano arrivate esattamente una settimana fa dopo la sconfitta con il Team Nuova Florida e la società si era presa qualche giorno di tempo per valutare ogni possibile scenario. Dimissioni che come detto sono state rigettate con il patron Sergio Di Cori, il Presidente Alfredo Bucci e tutti i membri del direttivo che intendono continuare senza cambiamenti il percorso intrapreso con lo stesso Calabrese ormai da quattro anni, rappresentando per la società una figura insostituibile che giorno dopo giorno ha contribuito in maniera determinante alla crescita del club, e continuerà a farlo.".