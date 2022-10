Vis Artena, parla Ciro Sirignano "Stiamo crescendo"

Il secondo pareggio consecutivo è arrivato a reti bianche per la Vis Artena, con la squadra laziale che sta dimostrando di migliorare di partita in partita le sue prestazioni. A parlare del match è il giocatore dell'Artena Ciro Sirignano. "A Tivoli si è vista una buona prestazione di tutta la squadra. Stiamo crescendo e nelle ultime tre partite lo abbiamo dimostrato. Abbiamo qualche rammarico per la sconfitta negli ultimi minuti con la Lupa Frascati e per il pareggio con il Cassino ma ripeto, stiamo crescendo. Domenica, non vuole essere una scusante, eravamo tanto incerottati, ma nonostante tutto abbiamo fatto una grande prova, di carattere, grinta e voglia di fare risultato. La classifica purtroppo non ci sorride ma stiamo lavorando per poterla migliorare. Abbiamo uno staff molto preparato e piano piano ci toglieremo le soddisfazioni che meritiamo. Chiediamo ai tifosi di starci vicino, a Tivoli erano tanti e sicuramente ci hanno dato una carica in più".