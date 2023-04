Vis Artena, mister Maurizi sulla partita con l'Angri "Ci siamo tolti una bella soddisfazione"

Non può che essere soddisfatto dei suoi il tecnico della Vis Artena Agenore Maurizi. La Vis infatti ha sorpreso per 2-0 in trasferta l'Angri con i gol di Nannini e Menghi e mister Maurizi ha detto la sua del match sulla pagina ufficiale del club laziale. "Partita difficile su un campo ostico. I risultati di ieri, con la vittoria dell'Atletico Uri sulla Casertana e dell'Ilvamaddalena contro il Real Monterotondo scalo ci mettevano in una condizione scomoda in classifica. Siamo entrati in campo con molta attenzione e molta abnegazione tattica, abbiamo tenuto il ritmo della gara altissimo e comandato il gioco nella fase di non possesso palla. L'Angri lo conoscevamo e si è rilevato avversario ostico e ben allenato. Complimenti al mister Condemi, vero condottiero di questa squadra. I ragazzi hanno risposto colpo su colpo e così ci siamo tolti una bella soddisfazione, regalando ai nostri tifosi presenti in curva una bella gioia. Sono felice per il gol di Matteo Menghi su una grande giocata di Cerbara, che a mio avviso è un ottimo giocatore che lavora molto per la squadra."