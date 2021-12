Vis Artena, le parole di Mastropietro "Sono contento del mio esordio"

La vittoria con il Gladiator al ritorno in campo dopo tante giornate ha risollevato gli animi della Vis Artena, specialmente perché a segnare è stato il neoacquisto Alan Mastropietro, che ha parlato della partita ai microfoni del club. “Sicuramente tornare in campo dopo un mese di inattività, senza il ritmo partita, non era semplice . Ieri abbiamo dimostrato comunque che con il lavoro, il sacrificio e con la forza del gruppo si può sopperire a mancanze del genere. Secondo me abbiamo dominato quasi tutta la partita, potevamo chiuderla certamente prima anche perché sono queste le gare che se non chiudi poi rischi di pareggiarle magari per un episodio. Nonostante ciò siamo riusciti a portare a casa i tre punti che è la cosa più importante e che volevamo. Come bilancio credo sia stato positivo, adesso siamo proiettati alla partita con la Torres con ancora più consapevolezza di essere un’ottima squadra e che possiamo giocarcela. Sono contento dell’esordio con gol ma sono contento soprattutto per la prestazione della squadra e di quello che abbiamo dimostrato. Spero di farne altri. Forza Artena!”.