Vis Artena, le parole di Talone "Felice di dare il mio contributo alla prima squadra"

Un artenese con la maglia dell'Artena in Serie D. Un sogno per Giuliano Talone, prodotto del vivaio della Vis Artena che si sta distinguendo con le sue prestazioni anche nella prima squadra. "Sì, nelle ultime settimane ho avuto la possibilità di allenarmi con la prima squadra e scendere in campo con loro. Sono felice di aver potuto dare un contributo nelle ultime due importanti partite giocando da titolare. Questa è per me un'esperienza nuova, importantissima per la mia crescita e per il mio futuro. Spero di poter fare altrettanto anche nelle prossime partite. Per il momento sto continuando ad allenarmi con la prima squadra, probabilmente anche domenica sarò con loro". Un piccolo record per la Vis Artena, che nelle ultime partite ha schierato due artenesi come Talone ed Alessio Pompei. " Certamente questo fa piacere ai tifosi, ma anche per me è un grandissimo orgoglio giocare nella squadra della mia città".