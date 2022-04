Vis Artena, le parole di Pompei "Abbiamo la carica di chi vuole chiudere al meglio la stagione"

La ripresa del campionato è arrivata per la Vis Artena, che vuole riscattare, nelle parole del suo vice-capitano Alessio Pompei, la brutta sconfitta con la Torres arrivata prima della sosta. “Purtroppo non è stata fin qui una stagione all’insegna della continuità, giocare, fermarsi e poi ricominciare diverse volte non è stato sicuramente semplice. Però siamo stati in grado di disputare grandissime prestazioni anche contro le squadre più accreditate del girone. Ciò vuol dire che possiamo affrontare un bel finale di stagione. Nell’ultima partita abbiamo perso contro la Torres venendo penalizzati da qualche episodio controverso a livello arbitrale, purtroppo non il primo della stagione. Però ripartiamo con la giusta carica di chi vuole raccogliere il massimo a disposizione ad iniziare dalla prossima gara contro il Muravera”. Per Pompei vestire la maglia dell'Artena è un vero e proprio onore. “Vestire la maglia del mio paese mi dà stimoli ineguagliabili. Prima del rapporto professionale, con i vari Calabrese, Di Cori, Bucci ho un rapporto di amicizia che va oltre. Perciò il mio compito è quello di fare bene per questa società, l’obiettivo è chiaramente quello di provare a migliorarmi sempre di più ma adesso non voglio parlare di futuro. Penso soltanto al bene della Vis e a chiudere come si deve il campionato”.