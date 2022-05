Vis Artena, le parole di Odianose "Vogliamo altri nove punti"

La partita contro la Nuova Florida ha segnato la salvezza della Vis Artena, che anche grazie al gol di Momo Odianose ha vinto 3-1 contro i laziali e praticamente chiuso la stagione in bellezza. “Abbiamo raggiunto l’obiettivo e siamo contenti, finalmente la salvezza è arrivata e adesso possiamo giocare con più tranquillità. Ieri secondo me abbiamo giocato una delle partite migliori, preparata bene dal mister contro una signora squadra. Abbiamo dimostrato che possiamo mettere difficoltà chiunque, proprio per questo qualche rimpianto c’è avendo perso qualche punticino con squadre sulla carta abbordabili. Potevamo parlare di un’altra classifica ma il calcio è questo, nulla è mai sicuro. In queste ultime partite ce la giocheremo per fare più punti possibili, chiudere con altri nove punti sarebbe bello e importante. Personalmente vorrei contribuire con altri gol, sono rientrato da poco dall’infortunio ma cercherò di essere più a disposizione possibile per il mister. Mi impegnerò al massimo”.