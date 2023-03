Vis Artena, le parole di mister Maurizi "Risultato importante per la classifica"

Una bella vittoria esterna per la Vis Artena, che a Pomezia ha vinto di misura grazie al gol di Odianose ed ora è a cinque punti dalla zona playoff. Un bel campionato che non può che rendere felice il tecnico dell'Artena Agenore Maurizi. "Risultato importante per la classifica. Vincere a pomezia non era e non e facile per nessuno. La considero un'ottima squadra. I risultati poi sono frutto di infinite variabili. Detto questo ci godiamo il presente e ci godiamo la 14o partita senza prendere gol. Fatto insolito. Con l'arrivo di gaeta, abbiamo trovato una grande punta che ci mancava e soluzioni diverse in attacco, che ci permettono di attaccare in modi differenti. Oggi non c'erano angelilli, luciani e nannini, giocatori e uomini importantissimi per noi, ma gli altri hanno sopperito in modo egregio. Ringrazio de angelis per avermi e averci dato la disponibilita a giocare nonostante gli ultimi due giorni della settimana li abbia passati a letto con l'influenza. Bene tutti, per applicazione e dedizione, complimenti a pape che si e fatto nuovamente trovare pronto. Come gruppo vogliamo raggiungere la quota salvezza prima possibile. Abbiamo veramente avuto degli tsunami durante la stagione, ma siamo sempre sopravvissuti. Delle volte per fortuna, ma quasi sempre per volonta e bravura. Gino daprano e matteo matrigiani ci stanno dando molto e gli sono grato per questo. Sono contento per odianose, aveva bisogno di questo gol. E un ottimo calciatore e merita palcoscenici diversi. La differenza nello sport la fa lo spirito di gruppo, non e facile far passare questo messaggio, sia all'interno della struttura che nel gruppo squadra. Il risultato finale del raggiungimento degli obiettivi porta benessere anche individuale e mai il contrario. Ovvero la glorificazione di un singolo atleta non porta benessere collettivo. Se continuiamo a ragionare cosi, limeremo di molto i nostri difetti e magari riusciremo a raggiungere l'obiettivo finale. Oggi giocando a porte chiuse ci e mancato l'apporto e il sostegno della legione, ma anche se non presenti li abbiamo uditi lo stesso al nostro fianco. Adesso testa a Caserta."