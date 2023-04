Vis Artena, le parole di mister Maurizi sul match con l'Uri "Match point fallito"

La sconfitta con l'Atletico Uri non può che lasciare il tecnico della Vis Artena Agenore Maurizi con più dubbi che certezze. Nel post-match però Maurizi prova a spiegare la rimonta subita e a calmare l'ambiente in vista delle prossime sfide.

"Match point fallito. Troppo molli al cospetto di una squadra molto fisica. Anche quando siamo stati in vantaggio e sfiorato più volte il raddoppio mi è sembrato che non fossimo pienamente in partita. Abbiamo giocato con poca organizzazione e anche la tattica di principio è saltata. Non abbiamo indirizzato mai il gioco e abbiamo giocato a livello individuale e poco collettivo. Frascati in casa - Casertana fuori ed oggi le nostre peggiori partite del girone di ritorno. La consapevolezza di chi siamo dovrebbe indurci ad alzare sempre il livello di attenzione. Questo non succede per tanti motivi che non sto qui a spiegare, sono caratteristiche psicologiche che nascono e muoiono dentro lo spogliatoio. Forse, ma non sono sicuro sia cosi, il giorno di riposo in piu dei nostri avversari rispetto a noi si è fatto sentire".

"Non facciamo un dramma per questa sconfitta, passiamo una serena Pasqua, puliamo mente e fisico dalle scorie che inevitabilmente ci portiamo dietro. Ci sono calciatori che hanno tirato tanto la carretta e che avrebbero bisogno di riposo. Questa pausa pasquale viene nel momento giusto".