Vis Artena, le parole di mister Maurizi "Siamo un po' incerottati"

Si prepara per la durissima trasferta di Caserta la Vis Artena, con i campani alla ricerca di punti per accorciare sul duo di testa e la Vis per avvicinarsi ai playoff. Con i laziali in ottava posizione ha parlato ai microfoni della pagina ufficiale il tecnico della Vis Agenore Maurizi.

Mister domani trasferta a caserta. Come ci arriva la vis artena?

La vis artena arriva a disputare questa gara , contro una signora squadra in uno stadio, il pinto, affascinante, con buona condizione mentale, ma con troppi acciacchi fisici, caratteristica che purtroppo ci ha accompagnato per tutta la stagione. Arriviamo a caserta senza luciani- vasco- angelilli- nannini- capotosti. Speriamo di recuperare gaeta e filippini. Questo non vuol dire che faremo la parte delle vittime sacrificate, e semplicemente lo stato delle cose.

La Casertana arriva da 5 vittorie consecutive e voi da 3: sara' una gara spettacolare tra due formazioni in salute

Noi abbiamo il nostro modo di interpretare il calcio, la casertana il loro. Abbiamo principi di gioco diversi, ma tutti e due interessanti e coadiuvati da una metodologia di lavoro ben delineata. Il campo poi come sempre sara il vero giudice.

Mister cangelosi e' alla sua prima esperienza da allenatore. Per oltre 30 anni e' stato lo storico vice di zeman...

Non li conosco, hanno calcato palcoscenici molto piu alti dei miei. Io ho fatto tanti anni di serie c, loro tanti anni di a e qualcuno di b. Conosco la storia di zeman e conosco lui. Non so come allena se non per sentito dire e quando si sente dire non ci si puo esprimere, se si vede e meglio. Un aneddoto curioso ci siamo incontrati da avversari in una partita amichevole di calcio a 5. Lazio calcio- lazio calcio a 5. In quella lazio c'erano tra gli altri marchegiani in porta- gascoigne- signori. Il. Palazzo dello sport dell'eur era gremito. 12.000 spettatori. Festa di qualche cosa. Le proprieta erano della famiglia cragnotti e noi mi sembra condividevano anche lo stesso prof: il mitico roberto ferola. E stata una bella partita.