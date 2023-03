Vis Artena, le parole di mister Maurizi "Messi in mostra i nostri limiti"

Sconfitta senza appello per la Vis Artena, che contro la Casertana ha subito un duro 3-0 senza appello maturato tutto nel secondo tempo. Una partita che non può lasciare indifferente il tecnico dell'Artena Agenore Maurizi, che ha provato a commentare la sconfitta di domenica con lucidità. "Complimenti alla Casertana. Purtroppo siamo incappati in una brutta sconfitta a Caserta contro una squadra che ieri ha messo in campo determinazione e consapevolezza comandando la gara sia in fase di possesso palla che in quella di non possesso. Dopo tre vittorie consecutive quella di ieri è stata una giornata particolare che ha messo in mostra i nostri limiti. Dal punto di vista motivazionale non abbiamo caricato molto la partita, considerando il fascino che aveva già di per sé, forse è stato un errore. Oramai pensiamo al Sorrento tanto non ce la faranno di certo rigiocare. Ringrazio la Legione Borghese che anche ieri non ha fatto mancare il proprio apporto nonostante una trasferta non propriamente dietro l’angolo, mi scuso per non essere andato a salutarli e ringraziarli al termine della gara ma in tutto quel casino non avevo notato la loro presenza.".