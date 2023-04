Vis Artena, le parole di Menghi "L'obiettivo è la salvezza"

Autore del gol decisivo contro l'Angri, il giocatore della Vis Artena Matteo Menghi è stato intervistato dalla pagina ufficiale del club, per cui ha commentato la bella vittoria esterna con i campani, con un occhio alla partita di giovedì con l'Atletico Uri.

"È stata una buona partita da ambo le parti. Per quanto riguarda noi abbiamo fatto un grande lavoro di squadra. Siamo stati maturi e consapevoli sia in fase difensiva che offensiva. Sapevamo che andare ad Angri a giocarci un importante scontro diretto per la salvezza sarebbe stato difficile, ancor di più per il clima e l’ambiente che ci sarebbe stato. Abbiamo sofferto concedendo poco o nulla e siamo riusciti a costruirci delle ottime palle goal a dimostrazione della solidità di squadra e che l’obiettivo è comune a tutti".

"Giovedì contro l’Atletico Uri la cosa più importante sarà fare risultato e non lasciare punti alle nostre dirette contendenti. Del resto sicuramente sarà una partita tosta, ma come sempre quando giochiamo in casa avremmo dalla nostra parte il tifo della gente di Artena e della Legione Borghese che ci spingerà ancora di più ad ottenere un risultato importante. Abbiamo poco tempo per prepararla ma ognuno di noi darà il 110%".

L'obiettivo di squadra è comune per tutti ed è la salvezza diretta. Per quanto mi riguarda penso che la squadra meriti qualcosa in più ma vuoi o non vuoi diversi fattori hanno influito sulla stagione, uno di questi gli infortuni. Comunque, lasciando da parte questo, prima raggiungiamo la quota salvezza e prima potremmo iniziare a pensare a qualcosa di più. Quello personale, invece, è continuare a dare un contributo importante alla squadra, non solo in termini di goal, ed aiutare a raggiungere quanto prima il nostro obiettivo. Domenica è arrivato il primo goal in stagione spero di chiudere l’anno al meglio anche da un punto di vista realizzativo personale".