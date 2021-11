Vis Artena, le parole di Manni "Siamo ad un passo dai playoff"

La Vis Artena è tornata a vincere dopo due sconfitte consecutive, trovando la vittoria sul campo del Cassino. A dire la sua sulla prestazione è il portiere della Vis Lorenzo Manni. “A Cassino non è mai facile vincere, è un campo difficile e loro erano in fiducia venendo da tre vittorie consecutive. Abbiamo giocato una buonissima partita concedendo veramente poco all'avversario, soprattutto nel secondo tempo siamo rientrati in campo con una voglia maggiore di centrare i tre punti e siamo riusciti a segnare due grandi gol. Un'altra nota positiva è stata quella di non prenderli, nonostante l'assenza di Sfanò siamo stati bravi a non regalare nulla all'avversario tornando a casa con i tre punti e un bel clean sheet che aspettavamo dalla partita con il Lanusei. Malgrado la falsa partenza stiamo ad un passo dalla zona play off, sicuramente è importante cercare di ripetere ciò che abbiamo fatto lo scorso anno e chissà, magari riuscire a fare qualcosa in più. Abbiamo le carte in regola per riuscire a rispettare gli obbiettivi prefissati a inizio stagione e sicuramente ci toglieremo belle soddisfazioni”. Prossimo impegno contro la Torres in Coppa Italia, in programma domani. “Mercoledì ci faremo trovare pronti – prosegue Manni - Sicuramente ce la metteremo tutta pur di arrivare il più lontano possibile anche in Coppa Italia. Concludo con un saluto alla Legione che ci segue sempre con affetto e tanto entusiasmo”.