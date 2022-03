Vis Artena, le parole di Lucchese "Con il Lanusei prestazione da due volti"

Il pareggio contro il Lanusei ha soddisfatto il centrocampista della Vis Artena Luigi Lucchese, che ha siglato il gol del pareggio regalando il punto ai suoi. “E’ stata una gara difficile contro una discreta squadra che sta lottando per la salvezza. Loro ce l’hanno messa tutta, ma d’ora in poi ogni partita sarà così anche perché ciascun avversario lotterà per il proprio obiettivo. Per quanto riguarda noi, la prestazione è stata dai due volti. Primo tempo non buono ma poi bisogna sottolineare la reazione della squadra nel secondo tempo e che poteva portarci anche alla vittoria. La nota positiva è sicuramente questa, lo spirito della squadra che è riuscita ad ottenere un punto comunque importante e che muove la classifica”. Domani ci sarà il complicato recupero contro la Nuova Florida. “Ci aspetta un’altra settimana impegnativa, ad iniziare dalla gara di mercoledì contro una squadra che sta facendo molto bene e che ha entusiasmo. Sicuramente sarà una partita difficile ma noi siamo sicuri che ce la metteremo tutta per fare una grande gara, cercando di arrivarci nelle migliori condizioni possibili”.