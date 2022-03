Vis Artena, le parole di Contucci "C’è una grande atmosfera ad Artena"

La Vis Artena riparte dopo il pareggio contro la Cynthialbalonga. Per la squadra di mister Perrotti dopo la pausa di domenica è prevista la sfida con il Real Monterotondo, che il difensore classe 1998 Marco Contucci prova ad analizzare. “Siamo molto contenti della prestazione con la Cynthialbalonga. Noi venivamo da un periodo sottotono mentre loro stavano correndo. Fare punti su un campo come quello di Genzano non è mai facile, abbiamo fatto una gara difensivamente perfetta e abbiamo ritrovato quella concentrazione e quella voglia che fa parte della nostra squadra e che nelle ultime uscite era venuta un po' meno. Perciò ci teniamo stretto il punto conquistato. Per quanto riguarda invece la prossima sfida contro il Monterotondo, sappiamo che soprattutto nel girone di ritorno ogni partita ha una storia a sé, troveremo in questo caso una squadra che ha bisogno di punti per salvarsi ma noi dobbiamo ritrovare quella vittoria che manca ormai da qualche giornata. Sarà perciò una battaglia vera e propria e come tale dovremo affrontarla”. Contucci chiude con un pensiero sulla sua esperienza alla Vis Artena. “Questo è il mio secondo anno qui e sono davvero felice. Ho trovato un ambiente sano e soprattutto sereno che ti permette di fare bene. É molto bello anche il rapporto che si è creato tra squadra, staff e dirigenza. C’è una grande atmosfera e quando dicono che Artena è un’isola felice hanno ragione”.