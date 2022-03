Vis Artena, le parole di capitan Paolacci "Siamo pronti a ripartire"

La Vis Artena è pronta a ripartire dopo la sconfitta contro la Nuova Florida, e lo fa con le parole del suo capitano Marco Paolacci, che ha detto la sua anche sulle dimissioni del DG Calabrese. “Le dimissioni del direttore sono state un fulmine a ciel sereno. La squadra è molto legata a lui sotto tutti i punti di vista, umano e professionale. É un grande dirigente e una grande persona. Ci dispiace, noi siamo con lui e siamo sicuri che tutto tornerà come prima. Qui la società è sana, seria e si sta bene. Personalmente, in tutti gli anni della mia carriera, difficilmente mi sono trovato bene come mi sto trovando ad Artena. La figura di Cristian (Calabrese ndr) è stata fondamentale per la crescita della società e tutti siamo legati a lui da una grande stima reciproca. Con i ragazzi e lo staff siamo ripartiti dopo la brutta e meritata sconfitta di mercoledì. Non è mai facile assorbire sconfitte del genere ma siamo più carichi che mai, abbiamo il massimo rispetto per il Formia che considero una buonissima squadra nonostante il piazzamento che occupa in classifica. Sicuramente la Vis Artena, da qui alla 34ª giornata, lotterà su tutti i campi come è giusto che sia. Vogliamo raccogliere il massimo e daremo il massimo fino alla fine. Da parte nostra ci sentiamo più uniti che mai: staff, squadra e dirigenza. Ce la metteremo tutta, siamo pronti a ripartire alla grande”.