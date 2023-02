Vis Artena, le parole del DS Di Santo "Ho trovato una proprietà seria"

La Vis Artena è impegnata in un campionato di Serie D tra alti e bassi. Una stagione comunque positiva, che li vede al nono posto del girone G e che ha commentato il suo DS Di Santo in un'intervista per la pagina ufficiale del club.

Ho trovato una proprietà seria, colma di passione per il calcio e per questi magnifici colori rosso-verde. Vis Artena? Una bellissima realtà.

Intanto tengo a ringraziare dirigenti e tecnici per l’ottimo lavoro svolto che, per vari motivi, hanno dovuto lasciare l’incarico. Sostituire i tecnici in corsa non è mai buona cosa, soprattutto quando i gruppi dei calciatori erano e sono loro affiatati. La Società, nelle loro difficoltà, ha comunque saputo superare i momenti, seppur difficili, in modo positivo. Colgo l’occasione per porgere i più sinceri complimenti agli attuali tecnici-dirigenti per i buoni risultati che stanno facendo in questo momento.

Domenica abbiamo ottenuto i primi importantissimi tre punti, fuori dalle mura amiche, contro una buona squadra, giocando un’ottima gara. Grazie ragazzi! Abbiamo a disposizione un ottimo gruppo, composto da calciatori seri ed affidabili, ben allenata da uno staff tecnico preparato e competente. Domenica arriverà l’Arzachena ed il nostro obiettivo è dare continuità a questo buon momento. Avanti tutta! Un ringraziamento particolare ai nostri magnifici tifosi che non ci fanno mai sentire soli. Grazie! Spero domenica di vedere tanta gente allo stadio ad incitare la Vis Artena.