Vis Artena, le dichiarazioni post-partita di mister Perrotti "Non posso rimproverare nulla ai ragazzi"

Dura sconfitta per la Vis Artena, battuta dall'Ostiamare in casa per 3-0 in una partita condizionata dall'inferiorità numerica. A provare ad analizzare il match si è presentato per i canali ufficiali della Vis l'allenatore Fabrizio Perrotti. “Purtroppo siamo andati in svantaggio nel primo e siamo rimasti in inferiorità numerica. Ma come spesso accaduto anche in altre circostanze la squadra ha saputo reagire alla grande. Nel secondo tempo abbiamo avuto praticamente sempre noi il pallino del gioco, abbiamo preso un palo e sbagliato un calcio di rigore. Solo nel finale abbiamo subìto il secondo e il terzo gol quando siamo rimasti anche in nove. Perciò sotto il profilo della reazione e del gioco non posso rimproverare nulla ai ragazzi. Sicuramente dobbiamo lavorare su errori che ancora commettiamo ma la squadra è viva e lo ha dimostrato anche ieri. Purtroppo non siamo riusciti a concretizzare le grandi occasioni avute ma il calcio è anche questo...”