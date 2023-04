Vis Artena, la carica di mister Maurizi "Ci siamo allenati molto bene"

Intervistato dalla pagina ufficiale della Vis Artena, il tecnico Agenore Maurizi ha detto la sua sulla preparazione per il match di oggi contro l'Angri, valido per il girone G di Serie D.

La Vis, arriva bene con grandissima volontà di fare risultato. Arriva un pò acciaccata per qualche infortunio di troppo. Ci siamo allenati molto bene e siamo consapevoli della nostra forza.

L'Angri è una delle molte squadre di questo girone attrezzate. Tra l'altro i campani hanno un ottimo tecnico un ottima societa' e un grandissimo seguito a livello di tifoseria. Grande piazza. Stanno esprimendo un buon calcio in questo momento e mi stava sorprendendo il contrario. Hanno dei calciatori di assoluto valore e sarà una bella gara.

Risultato ottenuto con molta abnegazione tattica, contro un sistema di gioco contro il quale abbiamo sempre fatto bene. Domani incontreremo un altra squadra, sia come aggressivita' che come qualità del gioco. Il passato è passato e pensarci cullandosi porta solo a false illusioni. È solo una partita e come tale va vissuta. Mi fa piacere che ci saranno i nostri tifosi al seguito.