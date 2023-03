Vis Artena, il comunicato della proprietà sulla situazione societaria

In riferimento all'articolo pubblicato sul Corriere dello Sport il giorno 26 marzo 2023 a firma del giornalista Maurizio Rossi dal titolo "Vis Artena altri sussurri su cambiamenti al vertice" ed al fine di fornire una corretta informazione si rappresenta quanto segue:

Nei giorni scorsi a seguito della volontà espressa all'interno dell'Assemblea dei soci dal Dott. Giuseppe Spinelli e dal Dott. Rosario Spinelli la Società è tornata totalmente nella proprietà del Presidente Sergio Di Cori. Lo stesso ha provveduto a sua volta prontamente a nominare il nuovo Consiglio Direttivo che ora è così composto:

Sergio Di Cori Presidente

Giuliano Genovesi Vicepresidente

Alberto Cimini Consigliere con funzioni di Responsabile della comunicazione.

Il Presidente nominato ha poi tenuto a programmare un confronto con Staff e calciatori per delineare le linee guida della Società concordando con gli stessi anche il riconoscimento dei rimborsi maturati, trovando in loro un alto senso di appartenenza e responsabilità verso la società e la città di Artena. Il Presidente ha onorato gli impegni bonificando i rimborsi previsti come concordato. La Società pertanto respinge qualsiasi atto reso a destabilizzare un ambiente coeso e professionale continuando ad avvalersi della professionalità e competenza del Direttore Sportivo Pierluigi Di Santo e del Mister Agenore Maurizi che assieme al Vicepresidente Giuliano Genovesi stanno portando avanti serenamente il progetto Vis Artena Calcio. La Società con queste precisazioni spera una volta per tutte di aver fatto chiarezza e di inviare un segnale di continuità basandosi su pochi proclami, ma con atti concreti. La Vis Artena coglie infine l'occasione per porgere un sincero ringraziamento alla famiglia Spinelli a cui augura le migliori fortune nel campo lavorativo e sportivo.

[comunicato ufficiale Vis Artena]