Vis Artena, il comunicato del presidente sulle voci di dimissioni

Dimissioni con punto interrogativo di Rosario Spinelli, presidente della Vis Artena. A scriverlo , è un giornalista della nota e blasonata testata che va sotto il nome di Gazzetta Regionale, alla quale siamo grati per l'informazione che ogni giorno produce attraverso i suoi canali social e sulla carta stampata. Purtroppo siamo qui , in sede, con un sorriso stampato sul volto a dover smentire l'ennesima falsa affermazione. Non c'è nessuna dimissione del Presidente Rosario Spinelli, nulla di vero. In più ci sorprende che a scrivere sia colui che rappresentava fino a qualche settimana fa l'Artena calcio in ambito giornalistico e che quindi, le sue fonti , dovrebbero a rigor di logica avere un minimo di fondamento. Ci viene da pensare che si stiano perdendo i colpi e i riferimenti all'interno della Vis Artena. Già qualche settimana fa ci fu una notizia dove in seguito all'esonero dell'allora dg, ci dovevano essere dimissioni di massa. Mai notizia fu più falsa, come questa del resto, allora come adesso nessuna verità. È vero che c'era allora in atto un cambiamento che poi è stato di fatto messo in atto. Per volere della società, dg, team manager prima squadra, responsabile settore giovanile e allenatore juniores dovevano essere sostituiti e così è stato, ma il giornalista che fece l'articolo scrisse di dimissioni di massa, esponendosi a una brutta figura, come magari anche oggi con questo articolo. È evidente ai più che quando la volpe non arriva all'uva sostiene che è acerba e che è in atto un opera di destabilizzazione in seno alla Vis Artena, provocato dal processo di rinnovamento nelle deleghe voluto dalla proprietà. La società Vis Artena si riserva di porre l'articolo di oggi all'attenzione dei propri legali per eventuali azioni nei confronti dell'autore del su citato articolo. Siamo una piccola realtà che non ha bisogno di sistemi per andare avanti, ci tuteleremo in tutte le sedi opportune. Vogliamo inoltre ricordare al mondo calcistico nazionale che siamo in regola con gli stipendi come tutti gli anni, che il direttore sportivo della società è Pierluigi Di Santo, che il responsanbile delegato al settore giovanile è Giuseppe Consalvi, che l'allenatore juniores è Carlo Graziano e che il team manager prima squadra è Matteo Matrigiani. Abbiamo ringraziato per il lavoro svolto chi li ha preceduti. Ci scusiamo inoltre con gli appassionati che ci seguono se non riusciamo a dare un informazione sempre tempestiva e efficace, ma non tolleriamo più una disinformazione così palese e deviata.

FIRMATO: IL PRESIDENTE DELLA VIS ARTENA ROSARIO SPINELLI

[comunicato ufficiale Vis Artena]