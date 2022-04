Vis Artena e Cassino non si fanno male, è 1-1 al Comunale

Pari tranquillo per la Vis Artena, che sul suo campo impatta contro il Cassino e fa un altro passo verso la permanenza in Serie D senza passare per i playout. Succede tutto nel secondo tempo, Sorgente al 5' realizza il rigore assegnato da Sassano per fallo di mano di Maugeri, tra le proteste degli artenesi, e realizza lo 0-1. Al 18' la svolta dell'incontro, Macciariello si guadagna la doccia anticipata e la Vis torna a spingere, trovando poi il pareggio in extremis con un gol di rapina di Magliocchetti, che premia gli sforzi dell'Artena che aveva colpito un palo e una traversa, la squadra di Perrotti sale così a 40 punti, distanziando nove punti dalla zona playout.

VIS ARTENA - CASSINO 1-1

VIS ARTENA Manni, Maugeri (12’st Taviani), Capodaglio, Sfanò (27’st Pompei), Paolacci, Magliocchetti, Mastropietro, Maini (12’st Talone), Contucci, Di Vico, Carbone PANCHINA Chingari, Vittucci, Ferrieri, Saliani, Sordilli, Catapano ALLENATORE Perrotti

CASSINO Della Pietra, Tomassi, Macciariello, Orlando (27’st Picascia), Fusco, Avella, Raucci, Bernardini, Sorgente (27’st Gaeta), Mannoni, Darboe PANCHINA Keci, Lombardo, Mazzaroppi, Bosfa, Ginevrino, Pisani, Cavaliere ALLENATORE Carcione

MARCATORI Sorgente 5’st rig. (C), Magliocchetti 45’st (V)

ARBITRO Sassano di Padova

ASSISTENTI Capasso di Piacenza, Nurchi di Alghero

NOTE Espulsi al 18’st Macciariello (C) Ammoniti Maini, Contucci, Taviani, Bernardini Angoli 11-1 Rec. 1’pt-5’st