Vis Artena, Di Cori fa chiarezza sulla situazione societaria

"È doveroso da parte mia intervenire e fare chiarezza su quella che è la reale situazione della Vis Artena. Prima di tutto voglio ringraziare il Signor Giuseppe Spinelli per l'interesse e l'entusiasmo dimostrati nei confronti della nostra società e mi scuso personalmente per le reazioni sconsiderate apparse sui social. Anche e soprattutto per quelle che hanno avuto alcuni tesserati di questa società, sono molto dispiaciuto. Voglio inoltre precisare che verranno presi dei provvedimenti anche nei loro confronti. La Vis Artena ha sempre incarnato i grandi valori dello sport tra cui il rispetto e la trasparenza e continuerà a farlo. Auguro al Signor Spinelli le migliori fortune continuando a riporre in lui massima stima e amicizia. Ho conosciuto una persona dai grandi valori umani".

[Comunicato ufficiale Vis Artena]