Vis Artena, ceduto il titolo di D alla Roma City

Novità importanti per il calcio laziale. Il Roma City, retrocesso alla fine dei playout, ha stretto un accordo con la Vis Artena per cui la Serie D passerà al Roma City mentre ad Artena resteranno i settori giovanili. Di seguito il comunicato diramato dalla Vis Artena. "Le società Vis Artena e Roma City FC, entrambe molto ambiziose, hanno concluso, in pochi passaggi, una trattiva dai contenuti altamente ambiziosi. In breve, la serie D e la Juniores si sposteranno nell'impianto della Roma City FC, a Riano, mentre ad Artena si continuerà con un settore giovanile e una scuola calcio di altissimo livello, frutto della stretta collaborazione tra le due società. Il sogno, non impossibile, per Artena, è quello di un centro sportivo, con i settori giovanili nazionali, capace di dare lustro alla nostra cittadina. Auspichiamo nell'appoggio delle istituzioni e dell'amministrazione, per continuare a garantire a tutti i bambini e ragazzi un punto di incontro sociale, dove poter praticare sport. Nei prossimi giorni tutti i dettagli e programmazione."