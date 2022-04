Vis Artena - Cassino rinviata, le motivazioni

Squadra in casa

Non si disputerà la sfida di domenica tra Vis Artena e Cassino, con le due squadre laziali che saranno costrette a rinviare la partita a data da destinarsi. Il motivo del rinvio del match è un piccolo focolaio di COVID-19, che ha costretto la Vis Artena a chiedere il rinvio della partita. "In seguito alla richiesta della nostra società, per sopraggiunti casi Covid all'interno del gruppo squadra, il Dipartimento Interregionale ha ufficializzato il rinvio della gara prevista domani pomeriggio contro il Cassino".