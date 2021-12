Vis Artena - Carbonia rinviata, ecco le motivazioni

Ancora un rinvio per la Vis Artena, che questa volta mancherà la sfida contro la squadra sarda del Carbonia. Come riporta il sito La Provincia del Sulcis Iglesiente le motivazioni del rinvio sono le seguenti, confermate dal parere del Comitato Regionale della LND."La partita Vis Artena – Carbonia, in programma domani pomeriggio per la 15ª giornata di andata del girone G del campionato di serie D, è stata rinviata a data da destinarsi su richiesta della società laziale. La Vis Artena non gioca dal 21 novembre scorso, quando si impose 2 a 0 a Cassino. I cinque rinvii sono stati determinati da problematiche legate alla presenza di casi di positività al Covid-19".